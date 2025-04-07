反川普！全美1,200場抗議活動 50萬人參加

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 08:30

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上周六（5 日）美國全國各地成千上萬示威者走上街頭，參加反川普抗議活動，超過 50 萬人參加，這也是美國總統川普上任以來針對他的最大規模單日抗議活動。

全美超過 50 萬人報名參加 1,200 多場集會、遊行或抗議活動，抗議主題為「Hands Off」，即住手、不要胡亂干預。

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據《紐約時報》等美媒報導，本輪示威活動由 150 多個團體在全美 50 個州展開，這些團體包括民權組織、工會、「LGBTQ +」權益倡導者、退伍軍人和選舉活動家。

在曼哈頓第五大道上，抗議隊伍延伸近 20 個街區；在西雅圖，抗議者舉著寫有「反對寡頭統治」等標語的牌子，傾瀉著對川普的不滿；在芝加哥，數千人湧入戴利廣場和相鄰街道；在亞特蘭大，警方估計前往州議會大廈的人數超過 2 萬人。

距離川普居住的海湖莊園約 6 公里的地方，400 多人在示威遊行。開車經過的人在車上猛按喇叭，支持示威者。有人手持「市場暴跌，川普卻在打高爾夫」的標語。

一位抗議者表示，從移民到司法，再到對等關稅，川普的政策讓整個國家都受到打擊。

還有人對川普的經濟政策感到擔憂，「關稅將讓紅色州農民付出代價，讓人們失去工作，當然還有他們的 401k 計畫。」

被問及抗議活動時，白宮在一份聲明中表示：「川普總統的立場很明確，他永遠保護符合條件的受益人的社會保障、醫療保險和醫療補助等福利項目。民主黨的立場是向非法移民提供這些福利，這將使這些項目破產，並壓垮美國老年人。」

白宮還說，特朗普計劃周日再去打高爾夫球。此前兩天，在「對等關稅」引發美股暴跌、國外反制之際，川普也在打小白球。

抗議者不僅在美國表達不滿，也在倫敦、里斯本、巴黎等歐洲城市舉行示威活動。大約 200 人聚集在巴黎共和廣場，抗議者揮舞著「抵抗暴君」、「法治」、「女權主義者爭取自由，而不是法西斯主義」、「救民主」等橫幅。