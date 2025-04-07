〈美對等關稅〉71天摧毀三十年霸權！美媒：歷史定律再現 川普關稅政策顯示美國時代結束了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-07 10:40

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美國總統川普上周三 (2 日) 宣布對全球近 200 個國家和地區實施對等關稅政策，稅率從 10% 至 50% 不等，此舉不僅引發國際金融市場巨震，加拿大總理卡尼更稱之為「以美國為中心的全球貿易體系終結」和「美式和平時代的落幕」，保守派媒體《The Bulwark》上周五 (4 日) 更直指川普關稅政策顯示美國時代已結束。

報導指出，川普上任後只用了短短 71 天就摧毀美國經濟、重創北約並瓦解了由美國領導的世界秩序，從經濟制裁到安全博弈，從盟友裂痕到治理危機，川普的對等關稅政策正在重塑國際秩序，深遠影響遠超過貿易領域。

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川普是在整個共和黨和保守運動熱情支援下做到這一點的，且很大一部分是由美國選民支持下這樣做的。無論理由是什麼，都暴露了半數美國選民本質上不是不嚴肅，就是墮落，或者軟弱，但沒有一個帝國能在自家人民墮落後繼續生存下去。

報導指出，即便川普收回對等關稅，但世界仍將在沒有美國的情況下繼續前行。

經濟上，這意味著國際貿易將不再以美國為中心，其他國家之間的關係將不再考慮美國的喜好。美元可能會失去其全球儲備貨幣的地位。美國的創新將流向其他地方，因為最優秀的人才會選擇那些法治牢固、秘密員警不會將人民從街頭消失、政府不會打壓研究並對大學發動經濟戰爭的國家。

川普政府宣稱新關稅旨在實現「對等貿易」，但其計算公式遭到廣泛質疑。美國企業研究所 (AEI) 的研究指出，此公式未納入國際資本流動、供應鏈重建等核心變量，且錯誤設定進口價格彈性參數，將實際值 0.945 簡化為 0.25，導致計算結果虛增四倍。以中美貿易為例，若美國對中貿易逆差 5000 億美元，以錯誤公式推算關稅應為 25%，修正後實際稅率僅 10%，這種脫離現實的關稅設計不僅扭曲市場機制，更激化國際貿易摩擦。

國際貨幣基金 (IMF) 警告，若關稅政策持續五年，全球經濟成長或下滑 1.5 個百分點，新興市場國家將承受最大壓力。更嚴峻的是，32 個國家緊急簽署雙邊貨幣互換協議，加速去美元化進程，美元儲備貨幣地位面臨系統性動搖。

美國國內對川普關稅政策的質疑聲浪也高漲。聯準會 (Fed) 前主席葉倫批評該政策說：「違反經濟學原理，也違反世貿組織基本規則，加劇停滯性通膨。」

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 預估，關稅政策對美國經濟的反噬效應將逐漸顯現。那斯達克上市公司海外研發支出比從 2024 年的 18% 飆升至 24%，蘋果、特斯拉等科技巨頭加速在新加坡、愛爾蘭設立研發中心。製造業回流未達預期，中小企業成本激增導致 65 萬個工作機會流失，消費者年均負擔增加 2300 美元。

美國國內社會矛盾也將隨關稅政策激化。民調顯示，72% 的共和黨選民支持關稅政策，而民主黨反對率達 81%，兩黨對立達到新高度。

根據芝加哥大學最新研究，中西部「鐵鏽帶」失業率上升至 12%，密西根州汽車工人抗議活動持續升級。川普的支持者與反對者在多地爆發衝突，聯邦調查局 (FBI) 已示警稱「國內恐怖主義威脅顯著上升」。

這種分裂狀態使得任何理性糾正機制都難以生效，正如布魯金斯學會學者所說「當國家戰略變成真人秀劇本，外交政策必然淪為政治表演」。

更諷刺的是，川普政府要求歐洲盟友將國防開支提至 GDP 的 5% 同時，本身卻削減北約東翼駐軍規模的 30%。

美歐關係也陷入空前低谷，美國要求北約盟友提高軍費的同時，歐盟正限制美參與武器競標，形成政策悖論。根據最新智庫報告，北約成員國對美戰略信任度跌至冷戰以來最低點，65% 的歐洲民眾認為「美國不再是可靠盟友」。這種信任危機正在瓦解戰後形成的跨大西洋安全網絡。

國際社會正在形成新的因應框架，東協主導的區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 生效一年即帶動區域內貿易成長 28%，金磚國家新開發銀行儲備基金擴大至 2000 億美元，歐盟也正式啟動「數位歐元」跨境支付系統測試。這些動向表明，一個多極化時代的全球治理體係正在加速成型。

此外，中國推動上海合作組織擴員，與波斯灣國家建立能源安全對話機制，印度也跟東協簽訂數位經濟合作協議，搶佔技術標準制定權。俄羅斯則透過能源武器化鞏固戰略縱深，與土耳其共建黑海經濟帶。在多極化趨勢下，美國主導的「自由世界」聯盟體系加速瓦解。

川普關稅政策引發的連鎖反應印證國際關係中的「修昔底德陷阱」與「塔西佗陷阱」。當霸權國家將自身利益凌駕於規則之上，其合法性將迅速流失，加國總理卡尼的警告尤其深刻：「一個不能約束民粹主義的民主制度，終將被歷史拋棄。」美國《外交事務》雜誌也指出，這場危機暴露的不僅是政策失誤，更是治理體系的系統性潰敗，菁英階層與民眾認知鴻溝擴大，兩黨惡鬥綁架國家利益，科技創新生態遭到政治利益，科技創新。

儘管美國經濟短期內仍具韌性，但長期衰退趨勢已難以逆轉。根據智庫最新預測，若現行關稅政策持續五年，美國 GDP 年均成長率將跌破 1.5%，失業率重返 7% 以上。更具代表性的是，IMF 最新報告首次將人民幣納入特別提款權 (SDR) 權重評估，預示著美元霸權地位的實質動搖。