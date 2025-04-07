川普關稅大雷 中國強硬反擊 牛彈琴：釋三個清晰信號

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 10:22

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中國國務院關稅稅則委員會上周五（4 日）宣布，4 月 10 日起對所有美國進口商品徵收 34% 關稅，以報復美國總統川普宣布的關稅措施。

據《新華社》報導，中國財政部強烈譴責美方，敦促美方立即取消單方面關稅措施，透過平等、尊重和互利方式解決貿易分歧。

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具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」上周六說，中國強硬反擊，釋出以下三個清晰信號。

信號一、中國不怕

其他國家可能怕，但中國不怕，怕就不是現在的中國了。

當然，肯定也有人嘀咕，川普加稅，面向全世界，很多國家只是口頭強烈抗議，中國就不能再等等，沒必要當出頭椽子嘛。

這種說法有一定道理，但不管中國怎麼低調、怎麼克制，美國能放過中國嗎？

按照白宮的說法，34% 是新徵關稅，加上美方已經加徵的 20% 關稅，中國商品至少面臨 54% 的關稅。

這還怎麼玩？

事實上，「川普 2.0」，兩度對中國加稅，中國保持了足夠的克制和耐心，這一次又是 34%，是可忍孰不可忍。

伸頭是一刀，縮頭也是一刀。那就堂堂正正，表明中國自己的明確態度。

中國不惹事，但也不怕事。

信號二、中國有辦法

中國也不是蠻幹。

兵來將擋，水來土掩，既然美國得寸進尺一再加稅，那中國就以牙還牙迎頭痛擊。

所以，中國當天 12 箭齊發，有加稅，有出口管制，有列入黑名單，哦，還有對杜邦發起反壟斷調查。

不錯，中國有中國的不足，但美國也有美國的軟肋。

貿易戰的結果，肯定是兩敗俱傷。

但美國有些人就是不明白，就是認為能全贏。那對不起，中國就必須讓他們知道，殺敵 800，但自損可能 1,000。

信號三、美國必須改

川普其實也很焦慮。

從川普自認為「掌控一切」的表態看，他其實很想談，所謂「對等關稅」，就是他的「談判藝術」，極限施壓，然後有所恩惠，希望由此賺得盆滿缽滿。

他其實也怕，怕事情拖下去，怕通膨漲上來，怕股市暴跌，怕各國集體報復，怕美國被徹底孤立……

地主的家底再厚，也經不起這樣折騰啊！

所以，中國反制後，人們看到，他不得不在第一時間迅速回應，宣稱「中國做錯了」、「玩不起」，更不斷給美國人打雞血，「只有軟弱才會失敗」。

他還不斷敦促聯準會（Fed），現在是降息「完美時間」。他又突然拿 TikTok 做文章，暗示可以和中國做交易……

川普還聲稱：「我們的政策永遠不會改變。」

「牛彈琴」說，他想到一個成語：色厲內荏。他越是強調這一點，心裡就越清楚，美國玩不下去，最終不得不改變。