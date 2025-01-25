Switch 2首年銷量上看2000萬台 台供應鏈喜迎備貨潮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-25 13:30

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任天堂 (Nintendo) Switch 2 將在 4 月 2 日正式發表，市場預期，發售日將落在 5-6 月，且首年銷量上看 2000 萬台，遠超越初代 Switch，台廠包括旺宏 (2337-TW)、瑞昱 (2379-TW)、偉詮電 (2436-TW)、原相 (3227-TW) 與虹冠電 (3257-TW) 等都可望受惠。

業界指出，任天堂此次為遏止黃牛轉賣，特地提升 Switch 2 首批備貨量，約莫 600-700 萬台，遠大於首代 Switch 的備貨量，全年目標 2000 萬台，成為有史以來最大規模的備貨量，也讓供應鏈今年上半年營運淡季不淡。

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任天堂 Switch 2 此次硬體有多項更新，如螢幕擴大為 8.3 吋，Joy-Con 手把從原先滑軌插槽設計變更為磁吸設計，並導入霍爾搖桿，且可當作滑鼠使用，主機頂部也新增 Type-C 接孔。

供應鏈方面，旺宏主要供應遊戲主機、手把與遊戲卡的記憶體，瑞昱也延續前代，供應音頻解碼器，偉詮電提供電源管理晶片 (PMIC，原相則為感測晶片供應商，虹冠電則提供 SR MOS，都扮演新一代 Switch2 的關鍵供應角色。