任天堂新主機Switch 2正式發布 售價等訊息靜待4/2專屬發表會

鉅亨網編譯許家華 2025-01-17 12:50

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任天堂 (Nintendo) 近日宣布，期待已久的 Switch 2 將於 2025 年推出，為今年即將發布的消費科技產品增添了一個潛在的熱門選擇。雖然消費者並不訝異，但仍引發廣泛關注，因為 Switch 老用戶對更新版本期待已久。

任天堂在宣布 Switch 2 的影片中並未透露太多新系統的具體細節，但仍可知新版本擁有比前代更大的螢幕，且支架設計已有所改進。此外，Joy-Con 控制器的連接方式也有所不同。

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Switch 2 不僅能夠播放部分原版 Switch 遊戲，還將推出其專屬的新遊戲。Wedbush 分析師 Michael Pachter 指出，任天堂新遊戲將僅在新設備上提供，例如發布影片展示的新《馬里奧賽車》。

任天堂重申，Switch 2 將支持 Switch 專屬遊戲，以及所有實體和數位 Switch 遊戲。不過，Switch 2 可能不會支援或完全兼容某些 Switch 遊戲。更多有關該設備的詳細訊息將在任天堂網站上陸續公布。

儘管任天堂並未公布 Switch 2 的官方發售日期，但稱將於 4 月 2 日舉辦專屬的 Nintendo Direct 發表會，在紐約、洛杉磯和達拉斯的活動中登場。Pachter 對任天堂的股票評級為「跑贏大盤」，並將目標價定為 10,800 日元（約 69.54 美元），相比之下，周四的收盤價為 9,590 日元。任天堂 ADR (NTDOY-US) 周四下午交易上漲 2.69%，報每股 15.64 美元。

任天堂並未透露 Switch 2 的具體售價，Pachter 表示，川普計劃上任後徵收關稅，可能會影響 Switch 2 的定價。一旦漲價，恐將影響 Switch 2 在美國市場的銷售量。

另外，索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）和微軟 (MSFT-US) 尚未確認下一代 PlayStation 和 Xbox 的上市時間，2025 年可能會是新遊戲主機消息較少的一年。不過，今年還有其他消費科技產品即將發布或預計在未來幾個月內宣布。

同時，谷歌 (GOOGL-US) 表示，搭載 Android XR 的設備將於 2025 年上市。Android XR 是一種混合實境 (AR) 的操作系統，專為頭戴式顯示器和智慧眼鏡設計。

當然，生成式 AI 也藉由戴爾科技 (DELL-US) 的個人電腦進入消費者市場。戴爾在本月的 CES 展上表示，已經重新設計自家整體 PC 產品系列，以簡化消費者的使用體驗，並開發 AI 硬體。