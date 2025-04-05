盤中速報 - Dynex Capital, Inc.(DX-US)大跌5.04%，報12.06美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-05 00:11
Dynex Capital, Inc.(DX-US)截至台北時間04日23:37股價下跌0.64美元，報12.06美元，跌幅5.04%，成交量2,494,528（股），盤中最高價12.60美元、最低價12.06美元。
美股指數盤中表現
Dynex Capital, Inc.(DX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.37%
- 近 1 月：-9.09%
- 近 3 月：+0.24%
- 近 6 月：+3.17%
- 今年以來：+0.4%
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