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鉅亨速報

盤中速報 - Dynex Capital, Inc.(DX-US)大跌5.04%，報12.06美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-05 00:11


Dynex Capital, Inc.(DX-US)截至台北時間04日23:37股價下跌0.64美元，報12.06美元，跌幅5.04%，成交量2,494,528（股），盤中最高價12.60美元、最低價12.06美元。

美股指數盤中表現

Dynex Capital, Inc.(DX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.37%
  • 近 1 月：-9.09%
  • 近 3 月：+0.24%
  • 近 6 月：+3.17%
  • 今年以來：+0.4%

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美股美股盤中盤中速報Dynex Capital Inc.

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費城半導體3605.209-7.41%
Dynex Capital, Inc.12.025-5.32%

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