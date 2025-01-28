鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為40.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元下修至0.05元，其中最高估值0.26元，最低估值-0.07元，預估目標價為40.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.26(0.26)
|5.03
|4.71
|4.98
|最低值
|-0.07(-0.11)
|1.68
|2.08
|3.66
|平均值
|0.07(0.08)
|2.9
|3.55
|4.24
|中位數
|0.05(0.06)
|2.84
|3.59
|4.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.63億
|61.65億
|66.11億
|56.70億
|最低值
|40.68億
|46.59億
|52.07億
|56.70億
|平均值
|42.87億
|52.90億
|56.76億
|56.70億
|中位數
|43.30億
|51.00億
|56.73億
|56.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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