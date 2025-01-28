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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為40.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 02:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元下修至0.05元，其中最高估值0.26元，最低估值-0.07元，預估目標價為40.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.26(0.26)5.034.714.98
最低值-0.07(-0.11)1.682.083.66
平均值0.07(0.08)2.93.554.24
中位數0.05(0.06)2.843.594.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值43.63億61.65億66.11億56.70億
最低值40.68億46.59億52.07億56.70億
平均值42.87億52.90億56.76億56.70億
中位數43.30億51.00億56.73億56.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.65-0.615.780.78
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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