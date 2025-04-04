鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進PGR-US的目標價調降至290元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對先進(PGR-US)提出目標價估值：中位數由300元下修至290元，調降幅度3.33%。其中最高估值327元，最低估值266元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予先進評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀2位。
先進今(4日)收盤價為267.81元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌5.21%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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