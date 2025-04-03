「對等關稅」是這樣計算的？和川普對外宣稱的原則可能對應不上

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-03 12:30

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據《紐約時報》報導，在公布針對美國大多數貿易夥伴的關稅清單時，美國總統川普一再強調，每個國家的稅率都是對等的——這反映了它們長期以來對美國商品設置的壁壘。

他並未透露這些計算背後的方法，但周三晚些時候可能的答案浮出水面。每個國家的新關稅稅率似乎由以下因素決定：

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將美國與貿易夥伴的貿易逆差除以該國對美國的出口額。

隨後，由於川普表示自己是「善意的」，最終的關稅數字被削減了一半。

財經作家兼書籍作者 James Surowiecki 在一篇 X 貼文中首次指出了這一趨勢。他的言論引發了廣泛的猜測，因為川普先前曾表示，每個國家的關稅稅率將是「所有關稅、非貨幣壁壘和其他形式欺騙行為的總和」。

這些非貨幣壁壘包括一系列難以量化的法律和其他政策，川普認為這些是美國貿易不平衡的主要原因。

白宮官員在稍早表示，這些數字是由經濟顧問委員會使用成熟的方法計算出來的。官員補充說，該模型基於這樣的概念：我們與任何特定國家的貿易逆差是該國所有不公平貿易行為和「欺騙行為」的總和。

白宮引用美國貿易代表署 (USTR) 的官方文件，澄清了計算方法。雖然它使用了一些可能難以解析的數學符號，但它證實了該公式本質上是基於美國與外國的貿易逆差除以該國的出口。

在具體計算上，USTR 採用了一套經濟模型，考慮了多個關鍵參數。其中包括：

• 進口價格彈性 (ε)：衡量進口量對進口價格變動的反應程度，USTR 將其設定為 4。這一數值的選擇參考了多項學術研究，這些研究發現較高的彈性接近 3-4。

• 關稅向進口價格的傳遞率 (φ)：衡量關稅變動對進口價格的影響程度，USTR 設定為 0.25。這一數值是基於近期美國對中國徵收關稅的經驗，顯示關稅對零售價格的傳遞較低。

• 雙邊進出口數據：USTR 使用 美國人口普查局 2024 年的進出口數據進行計算。

基於這些參數，USTR 的模型旨在計算當關稅稅率 (τ_i) 發生變化 (∆τ_i) 時，對來自特定國家 (i) 的進口額 (m_i) 產生的影響。其核心思想是找到一個關稅稅率，使得進口減少的量能夠抵消貿易逆差。根據 USTR 的計算結果，對等關稅稅率的範圍為 0% 到 99%，對存在貿易逆差的國家而言，未加權平均稅率為 50%，按進口加權的平均稅率為 45%。