盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌5.8%，報74.76美元

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〈美對等關稅〉受創首當其衝的是這些出口產品 新南向也淪重災區 專家建議3招減損

〈美對等關稅〉中鋼：鋼鐵仍適用25%稅率 但消費端波動恐衝擊用鋼需求

貴州茅台公布2024年業績及2025年目標

〈美對等關稅〉川普的「解放日」演說：不再會讓其他國家掏空我們的產業

〈美對等關稅〉政院聲明：對台灣有三大強烈不合理 將與美嚴正交涉