盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌5.8%，報74.76美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 21:47
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間03日21:32股價下跌4.6美元，報74.76美元，跌幅5.8%，成交量345,029（股），盤中最高價76.59美元、最低價74.44美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.02%
- 近 1 月：-9.15%
- 近 3 月：+1.25%
- 近 6 月：-12.83%
- 今年以來：+1.51%
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