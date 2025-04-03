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鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌5.8%，報74.76美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 21:47


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間03日21:32股價下跌4.6美元，報74.76美元，跌幅5.8%，成交量345,029（股），盤中最高價76.59美元、最低價74.44美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.02%
  • 近 1 月：-9.15%
  • 近 3 月：+1.25%
  • 近 6 月：-12.83%
  • 今年以來：+1.51%

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美股美股盤中盤中速報GE HealthCare Technologies Inc

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GE HealthCare Technologies Inc73.82-6.98%

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