鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 04:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.3元，其中最高估值2.15元，最低估值1.02元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.15(2.15)
|3.17
|2.51
|3.23
|最低值
|1.02(1.02)
|1.04
|1.12
|1.45
|平均值
|1.37(1.42)
|1.68
|1.9
|2.34
|中位數
|1.3(1.38)
|1.71
|2.24
|2.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.18億
|58.87億
|56.21億
|59.60億
|最低值
|34.12億
|35.87億
|38.42億
|46.81億
|平均值
|37.57億
|43.15億
|48.45億
|53.21億
|中位數
|37.30億
|42.23億
|48.91億
|53.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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