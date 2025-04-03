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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 04:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.3元，其中最高估值2.15元，最低估值1.02元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.15(2.15)3.172.513.23
最低值1.02(1.02)1.041.121.45
平均值1.37(1.42)1.681.92.34
中位數1.3(1.38)1.712.242.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.18億58.87億56.21億59.60億
最低值34.12億35.87億38.42億46.81億
平均值37.57億43.15億48.45億53.21億
中位數37.30億42.23億48.91億53.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---4.27-1.17-0.611.56
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億29.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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