〈美股盤後〉川普實施激進關稅計畫 美股盤後嚇跌 道瓊期貨暴跌超1100 點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-03 05:33

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由於市場預期川普新關稅可能相對緩和，美股週三 (2 日) 小幅收紅。未料，川普盤後公布大規模激進的關稅計畫， 美股期貨聞訊血崩，道瓊期貨暴跌超 1100 點，標普 500 指數期貨下降 3.9%。那斯達克 100 期貨慘崩 4.7%。

跨國企業週三盤後大幅下跌。Nike (NKE-US) 和蘋果盤後股價下殺超 7%。進口商品大型銷售商的股票受到的打擊最為嚴重。 Five Below ( FIVE-US) 狂瀉超 14%，Gap (GAP-US) 重傷超 9%。在整體避險情緒的推動下，輝達盤後下跌 4%，特斯拉跳水 5%。

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川普週三在白宮簽署兩項關於關稅的行政令，宣布對美國貿易夥伴設立 10% 的「基準關稅」，並對某些貿易夥伴徵收更高的「對等關稅」，包括台灣 (32%)、中國 (34%)。

白宮聲明指出，川普週三宣布國家緊急狀態，以提高美國的競爭優勢，保護美國主權，並加強美國國家和經濟安全。

基準關稅將於週六 (5 日) 凌晨 0 時 01 分生效，對等關稅於下週三 (9 日) 凌晨 0 時 01 分生效。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，3 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.5 萬人，遠高經濟學家預期的 11.8 萬人，美國企業招聘活動加速，主要是由專業和商業服務、金融活動和製造業所推動。

美股週二 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 235.36 點，或 0.56%，收 42,225.32 點。

那斯達克指數上漲 151.15 點，或 0.87%，收 17,601.05 點。

S&P 500 指數上漲 37.9 點，或 0.67%，收 5,670.97 點。

費城半導體指數上漲 38.30 點，或 0.89%，收 4,320.75 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 104.03 點，或 0.89%，收 11,778.16 點。

標普 11 大板塊中必需消費品、通訊服務板塊收黑。非必需消費品領漲

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.35%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.019%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.013%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.00%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 2.00% 至每股 196.01 美元，盤後股價挫超 5%。

《紐約時報》引述三位知情人士表示，亞馬遜已提出出價收購 TikTok 的全部業務。此前，微軟和沃爾瑪等公司也表現出了競購的興趣。另外，近日報導稱，TikTok 的命運與關稅協議息息相關，川普上週告訴記者，他願意降低對中國的關稅，以達成協議，讓 TikTok 在美國繼續生存。

外傳馬斯克計劃於今年 5 月底辭去美國政府效率部 (DOGE) 的職務，特斯拉 (TSLA-US) 大漲 5.33% 至每股 282.76 美元。 白宮週三確認馬斯克完成 DOGE 工作後將不再擔任公職，意味馬斯克可返回公司，重整公司旗鼓。

電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 重挫 5.95% 至每股 12.49 美元。由於需求疲軟，Rivian 週三公布的第一季交車量大幅下降。

川普媒體科技集團 (DJT-US) 血崩 7.40% 至每股 18.76 美元。根據「川普媒體科技集團」向證管會提交文件，川普名下信託將賣出「川普媒體科技集團」將近 1 億 1500 萬張股票。

經濟數據

美國 3 月 ADP 新增就業人數報 15.5 萬，預期 11.8 萬，修正後前值 8.4 萬

美國 2 月耐久財訂單月增率修正值報 1.0%，預期 0.9%，前值 0.9%

美國 2 月工廠訂單月增率報 0.6，預期 0.5%，前值 1.8%

華爾街分析

策略師警告稱，無論川普說什麼，都可能無法結束過去一個月拖累股市的政治不確定性。

曾擔任川普國際經濟事務副助理的貿易律師 Kelly Ann Shaw 說：「川普有兩個主要目標，第一個是創造公平的競爭環境，第二是減少貿易逆差，同時讓貿易夥伴持續猜測。」

巴克萊美股策略主管 Venu Krishna 認為：「這只是剛開始，需要很長時間才能達成回報、討價還價並達成最終協議。事情不會馬上解決。可能需要至少三到六個月的時間，這是樂觀的估計。」

康乃爾大學教授、布魯金斯學會高級研究員 Eswar Prasad 指出：「隨著川普的關稅導致全球貿易保護主義措施激增，日益自由和不受約束的貿易時代即將終結。」

B. Riley Wealth Management 市場策略師 Art Hogan 表示：「除了最終徵收的新關稅外，其複雜程度比人們擔心的還要糟糕，而且市場還沒有消化這些因素。」