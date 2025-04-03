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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.02元上修至0元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.27元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.8(0.8)1.560.960.71
最低值-0.27(-0.27)-0.27-0.050.71
平均值0.12(0.11)0.430.530.71
中位數0(-0.02)0.330.60.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.01億62.24億62.82億67.77億
最低值54.25億56.08億58.11億67.77億
平均值55.48億58.46億60.48億67.77億
中位數55.49億58.24億60.89億67.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-1.41-0.51-0.73
營業收入37.02億49.28億53.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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