鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.31元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.27元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.8(0.8)
|0.81
|0.96
|1.04
|最低值
|-0.27(-0.27)
|-0.27
|0.68
|1.04
|平均值
|0.27(0.3)
|0.36
|0.82
|1.04
|中位數
|0.31(0.35)
|0.41
|0.81
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56.94億
|60.87億
|63.43億
|68.28億
|最低值
|54.25億
|56.08億
|60.90億
|68.28億
|平均值
|55.48億
|58.28億
|62.16億
|68.28億
|中位數
|55.56億
|58.24億
|62.16億
|68.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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