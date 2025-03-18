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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至0.16元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元下修至0.16元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.27元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.8(0.8)0.810.960.69
最低值-0.27(-0.27)-0.270.520.69
平均值0.2(0.27)0.320.720.69
中位數0.16(0.31)0.350.680.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.01億62.24億62.64億67.59億
最低值54.25億56.08億60.74億67.59億
平均值55.64億58.68億61.42億67.59億
中位數55.64億58.35億60.90億67.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-1.41-0.51-0.73
營業收入37.02億49.28億53.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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