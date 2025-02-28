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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為71.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.35元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.27元，預估目標價為71.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.8(0.8)0.810.961.04
最低值-0.27(-0.27)-0.270.681.04
平均值0.3(0.39)0.410.821.04
中位數0.35(0.41)0.440.811.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值56.94億60.87億63.43億68.28億
最低值54.25億56.08億60.90億68.28億
平均值55.40億58.20億62.16億68.28億
中位數55.48億57.94億62.16億68.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-1.41-0.51-0.73
營業收入37.02億49.28億53.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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