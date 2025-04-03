鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉TSLA-US的目標價調降至349元，幅度約3.46%
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 04:15
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對特斯拉(TSLA-US)提出目標價估值：中位數由361.5元下修至349元，調降幅度3.46%。其中最高估值1000元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有57位分析師給予特斯拉評價：積極樂觀29位、保持中立15位、保守悲觀13位。
特斯拉今(3日)收盤價為283.08元。近5日股價下跌3.46%，標普指數下跌2.49%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.05%，報282.03美元
- 特斯拉盤中股價漲逾5% 馬斯克可能離開DOGE緩解Q1交付失望情緒
- 盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5%，報281.89美元
- 盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.02%，報281.94美元
上一篇
下一篇