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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉TSLA-US的目標價調降至349元，幅度約3.46%

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 04:15


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對特斯拉(TSLA-US)提出目標價估值：中位數由361.5元下修至349元，調降幅度3.46%。其中最高估值1000元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有57位分析師給予特斯拉評價：積極樂觀29位、保持中立15位、保守悲觀13位。

特斯拉今(3日)收盤價為283.08元。近5日股價下跌3.46%，標普指數下跌2.49%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TSLA市場預估目標價

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