鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公ODFL-US的目標價調降至189元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)提出目標價估值：中位數由195元下修至189元，調降幅度3.08%。其中最高估值240元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予Old Dominion Freight Line公評價：積極樂觀7位、保持中立15位、保守悲觀4位。
Old Dominion Freight Line公今(2日)收盤價為167.09元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌2.49%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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