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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.02%，報169.04美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 01:42


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間12日01:27股價下跌8.93美元，報169.04美元，跌幅5.02%，成交量1,041,134（股），盤中最高價177.76美元、最低價169.04美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.3%
  • 近 1 月：-11.8%
  • 近 3 月：-13.22%
  • 近 6 月：-6.9%
  • 今年以來：+0.89%

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Old Dominion Freight Line公169.42-4.80%

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