盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.02%，報169.04美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 01:42
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間12日01:27股價下跌8.93美元，報169.04美元，跌幅5.02%，成交量1,041,134（股），盤中最高價177.76美元、最低價169.04美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.3%
- 近 1 月：-11.8%
- 近 3 月：-13.22%
- 近 6 月：-6.9%
- 今年以來：+0.89%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 德州儀器(TXN-US)大跌5%，報177.16美元
- 盤中速報 - 愛彼迎(ABNB-US)大跌5%，報125.54美元
- 盤中速報 - 凌雲邏輯(CRUS-US)大跌5.05%，報99.48美元
- 盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌5.01%，報57.97美元
下一篇