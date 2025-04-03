鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調降至75元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由78元下修至75元，調降幅度3.85%。其中最高估值87元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。
nVent Electric plc今(3日)收盤價為54.04元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌2.49%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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