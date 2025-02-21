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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.1%，報187.19美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:56


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間21日22:41股價下跌10.06美元，報187.19美元，跌幅5.1%，成交量160,943（股），盤中最高價197.23美元、最低價187.17美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.62%
  • 近 1 月：+8%
  • 近 3 月：-4.3%
  • 近 6 月：+3.2%
  • 今年以來：+16.28%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公180.515-8.48%

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