盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.1%，報187.19美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:56
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間21日22:41股價下跌10.06美元，報187.19美元，跌幅5.1%，成交量160,943（股），盤中最高價197.23美元、最低價187.17美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.62%
- 近 1 月：+8%
- 近 3 月：-4.3%
- 近 6 月：+3.2%
- 今年以來：+16.28%
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