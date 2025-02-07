鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公ODFL-US的目標價調升至205元，幅度約3.02%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)提出目標價估值：中位數由199元上修至205元，調升幅度3.02%。其中最高估值240元，最低估值166元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Old Dominion Freight Line公評價：積極樂觀3位、保持中立17位、保守悲觀4位。
Old Dominion Freight Line公今(7日)收盤價為197.59元。近5日股價下跌3.02%，標普指數上漲0.37%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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