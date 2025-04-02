〈日股收盤〉靜待川普公布關稅 日經指數小漲
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-02 15:15
日本股市週四 (2 日) 開高震盪，由於川普即將宣布對等關稅，市場觀望氣氛濃厚，日經 225 指數(NKY) 終場小漲 0.28% 或 101.39 點，報 35,725.87 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 0.43% 或 11.44 點，報 2,650.29 點。
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (1 日) 向國會議員表示，川普將於 4 月 2 日對主要貿易夥伴施加最高水平的對等關稅，並且立即生效，而是否降低關稅將取決於受影響國家的回應。
近期報導指出，美國將特別針對 15 個與美國貿易順差較大的國家，這些國家被稱為「骯髒 15 國 (dirty 15)」。其中，中國、日本、印度、加拿大、墨西哥及德國可能面臨較高關稅。
分析師認為，目前情勢仍非常不明朗，市場能做的事只有等待，如果川普關稅帶來的消息偏空，日經 225 指數至少會先下跌 600 點左右，測試 35,000 點關卡有無支撐。
美股科技股上漲，支撐日本半導體類股走強，愛德萬測試大漲 2.55%，東京威力科創揚升 1.93%，DISCO 上漲 0.37%；即將要被美國徵收進口關稅 25% 的車商卻逆勢上揚，豐田漲 0.97%，本田漲 1.19%，日產汽車漲 0.24%。
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