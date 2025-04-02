三星首度聘用外籍首席設計長 加速產品創新

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-02 09:52

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三星宣布聘僱義大利設計師 Mauro Porcini 為首席設計長（CDO），這是三星成立以來首次由外籍人士執掌設計大權，希望透過頂尖設計師的視角來重塑品牌形象，推動產品多樣化和差異化。

據悉，Porcini 將直接向三星會長李在鎔匯報，負責統籌設備體驗（DX）部門的設計策略，涵蓋智慧型手機、家電、穿戴式裝置等全產品線。

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這項任命不僅為 Porcini 新設獨立職位，也首次將首席設計長提升至總裁級別，顯示三星對設計策略地位的強化，也是三星應對業務挑戰、加速全球化創新的關鍵一步。

分析師指出，Porcini 的加入有望把三星從「局部創新」 轉向「體系重構」 。

現年 52 歲的 Porcini 此前曾在 3M 和百事可樂擔任首席設計官，主導品牌視覺體系與產品設計的全球化整合，特別擅長將科技與人文美學融合，在全球設計領域享有盛譽。

此外，他在 2012 年成為《財星》雜誌「40 位 40 歲以下商業領袖」 中唯一的設計師，並因推動義大利設計走向國際而獲頒國家榮譽勳章。

三星的智慧型手機一直以來以對稱、簡潔和現代的設計著稱於市場，然而隨著市場競爭的加劇，三星似乎希望在設計上進行一些新的嘗試。Porcini 加入三星，可望為三星 Galaxy 系列手機和平板電腦帶來全新的設計概念。