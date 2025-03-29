換日元沒那麼甜了！富達：日本內需轉強 今年會升息到1% 這3大主因推升日元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-29 11:44
富達國際發表亞洲經濟展望，分析日元將持續走強的 3 大原因，首先是日元和美元利差縮小，日本今年有升息空間，可望升兩次，利率會到 1%，二是將擺脫通縮，轉為以內需為經濟成長動態，第三是今年薪資成長 5%，可望推升通膨，支撐內需消費，日央行也樂觀其成。此外，日本中型股很大程度上，不受日元波動影響，為一穩健投資選擇。
富達國際經濟學家劉培乾表示，隨著日本持續性溫和成長且名目經濟增長至更高的新階段，日本央行走上利率正常化之路。春鬥薪資談判亦傳遞正面訊號，各大工會再次爭取到 5% 薪資增長，這將成為一個基準。隨薪資持續增長，實質收入增長的家庭將更容易接受物價上漲，促使中期達到較高通膨均衡狀態。
富達預期薪資通膨良性循環將逐步形成，在未來數月外部風險增加下，日本國內消費將再次成為經濟增長主力。全球貿易不確定性趨升，更多國家開始分散及重組供應鏈，日本或可受惠友岸外包（Friend-shoring）。然而，美國貿易政策不明，將使日本央行升息政策保持謹慎，富達認為日本央行將繼續評估薪資增長趨勢及對通膨影響，預期隨著通膨維持在目標之上，日本央行將進一步升息，惟步伐將溫和漸進，並選擇於金融市場相對平穩且日元匯率適當的區間進行。
日本經濟格局正歷經重大變化。隨著生產物價指數（PPI）等通膨指標上升，長期低經濟增長、低通膨和低利率時代即將告終，重塑經濟停滯數十年後的國內消費行為。
George Efstathopoulos 表示，目前日本經濟顯著增長，是少數經濟已恢復到疫前增長水準的市場之一。經濟復甦使實質薪資增長於兩年多來首次呈正成長，有望支撐通膨持續超過日本央行 2% 目標，此等因素對刺激經濟活動和改變國內消費至關重要。
George 認為，日股正受惠經濟復甦，日企獲利預測上調較其他已開發市場顯著，且本益比（P/E）也相對便宜，更具投資吸引力。
此外，企業改革是日本市場另一結構性利多因素，加強企業治理、透明度和股東回饋。企業改革旨在鼓勵透過更高效的營運、更佳獲利能力及更好的財務表現，解決過往日企備受批評的封閉式管理和欠缺股東問責管道。政府和監管機構已採取措施提升企業治理標準，包括推出企業治理守則。企業改革動力來自全球競爭壓力及吸引海外投資人，成帶動日本經濟增長關鍵因素。
George 表示，日元在通膨支持下轉強。日本與其他主要市場尤其對美國之利差變化，正影響其匯價，或進一步影響日本政府退休基金（GPIF）資金流向。日元最近展現避險特性吸引投資人目光，而日元近期雖走強，日企獲利預測仍向好，反映經濟基本面穩固。
此外，日本中型股很大程度上，不受日元波動影響，為一穩健投資選擇。此外，中型股更著重國內經濟，目前正受益於由實質薪資增長推動的通膨，帶動中型股基本面改善，包括股東權益報酬率（ROE）和邊際利潤提升等，結構性企業改革則有益中型股股息率顯著增加。
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