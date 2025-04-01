富國銀行：汽車關稅問題解決前 別碰相關類股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-01 15:50

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富國銀行分析師表示，美國總統川普威脅對進口汽車和零件徵收 25% 的關稅，可能不會成為永久性政策，但在該問題解決之前，汽車類股票幾乎已成為「難以投資」的標的。

川普總統上周公布了新的汽車關稅措施，兌現了他懲罰外國汽車和輕型卡車進口商的承諾。策略分析師已指出，這項舉措可能導致美國國內汽車價格上漲，但川普周末表示，即使外國汽車製造商提高消費者成本，他「一點也不在乎」。

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富國銀行分析師周一 (31 日) 在發給客戶的報告中表示，由於此舉可能造成的經濟影響，他們「懷疑這些關稅是否會是永久性的」，並補充說，他們預計川普將「以其他貿易讓步為交換條件」，而「放棄」這些關稅。

由 Colin Langan 領導的分析師引用價格彈性的學術研究指出，如果關稅成本轉嫁給消費者，汽車銷量可能會下滑約 11%。此外，汽車產業的稅前盈餘預計將受到 670 億美元的衝擊，其中包括美國三大汽車製造商—福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和吉普製造商 Stellantis(STLA-US) 60 億至 120 億美元的收入下降。

分析師表示，問題還在於美國公司是否會因關稅而面臨產能限制，並警告稱，輕型汽車生產可能會受到全球停工的影響。

川普宣布徵收汽車關稅之際，預計他將於 4 月 2 日在備受期待的公告中宣布一系列新關稅。分析師認為，這一天可能會出現川普政府大幅升級其貿易立場的局面，而這正是其執政初期的一個核心目標。

自今年稍早川普第二個總統任期開始以來，其政策變革包括 提高對中國的關稅，以及對 鋼鋁產品徵收關稅。《華爾街日報》周末的一篇報導稱，川普將考慮對更廣泛的國家提高關稅，以推行旨在糾正其認為不利於美國的貿易不平衡的貿易議程。