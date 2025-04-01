Fed官員：通膨可能因關稅升溫、就業面有風險

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-01 08:19

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美國聯準會 (Fed) 兩名官員周一 (31 日) 均對利率表達審慎立場，理由是美國總統川普的關稅政策，正為通膨帶來風險。

Fed 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，針對今年經濟前景，貨幣政策目前的「定位良好」，但也坦言通膨有再次升溫的風險。

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威廉斯接受 Yahoo Finance 訪問時說，「貨幣政策適度緊縮」，當前利率水準「對通膨造成一些下跌壓力」。

他表示，雖然不能預測 Fed 是否會調整利率，但保持現行水準「一段時間」，能讓決策官員研究接下來的數據，以決定下一步該怎麼做。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkins) 則在接受 CNBC 訪問時說，降息時機需要取決於通膨的發展，他特別提到自己對稅川普政府的關稅政策將如何推升物價感到緊張，也擔心徵稅將傷害就業市場。

巴金說：「你可以說我兩者 (通膨和就業) 皆擔心。現在有很多的不確定性，我認為我們應該靜觀其變，看看事態如何發展。」巴金今年並非聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 的輪值投票委員。

兩人發言時機正逢經濟充滿不確定性之時，川普政府不只課徵關稅，還同時縮減政府雇員，讓人更難看清經濟展望。

不確定性也讓企業難以規劃和投資，並使消費者信心快速惡化，這一切讓經濟衰退的疑慮升高。高盛周日把美國衰退機率從原估的 20% 提高到 35%，原因是近期家庭和企業信心大幅下滑，而白宮官員的聲明顯示，他們願意容忍短期的經濟疲軟，以追求政策落實。