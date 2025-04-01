鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte IncPCVX-US的目標價調降至146元，幅度約4.58%
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)提出目標價估值：中位數由153元下修至146元，調降幅度4.58%。其中最高估值163元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Vaxcyte Inc評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Vaxcyte Inc今(1日)收盤價為37.76元。近5日股價下跌4.58%，標普指數下跌2.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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