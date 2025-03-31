鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.57元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.51元上修至3.57元，其中最高估值4.23元，最低估值2.39元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.23(4.23)
|5.69
|6.47
|4.98
|最低值
|2.39(2.39)
|2.77
|3.79
|4.49
|平均值
|3.49(3.46)
|4.06
|4.67
|4.74
|中位數
|3.57(3.51)
|4.19
|4.55
|4.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.93億
|40.34億
|44.10億
|41.36億
|最低值
|27.55億
|29.60億
|34.63億
|41.36億
|平均值
|31.60億
|34.45億
|38.73億
|41.36億
|中位數
|30.84億
|34.46億
|38.82億
|41.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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