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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.57元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.51元上修至3.57元，其中最高估值4.23元，最低估值2.39元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.23(4.23)5.696.474.98
最低值2.39(2.39)2.773.794.49
平均值3.49(3.46)4.064.674.74
中位數3.57(3.51)4.194.554.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.93億40.34億44.10億41.36億
最低值27.55億29.60億34.63億41.36億
平均值31.60億34.45億38.73億41.36億
中位數30.84億34.46億38.82億41.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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