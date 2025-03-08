鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為42.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-08 00:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元下修至3.2元，其中最高估值4.15元，最低估值2.54元，預估目標價為42.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.15(4.15)
|5.69
|6.47
|4.98
|最低值
|2.54(2.54)
|2.6
|3.81
|4.49
|平均值
|3.28(3.28)
|3.81
|4.65
|4.74
|中位數
|3.2(3.26)
|3.79
|4.48
|4.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.27億
|40.34億
|44.10億
|41.36億
|最低值
|27.91億
|28.51億
|35.76億
|41.36億
|平均值
|30.62億
|33.17億
|40.12億
|41.36億
|中位數
|30.42億
|32.57億
|40.49億
|41.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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