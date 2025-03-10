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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為42.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:16


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.33元，其中最高估值4.15元，最低估值2.54元，預估目標價為42.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.15(4.15)5.696.474.98
最低值2.54(2.54)2.63.814.49
平均值3.32(3.28)3.844.654.74
中位數3.33(3.2)3.824.484.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.69億40.34億44.10億41.36億
最低值27.91億28.51億34.63億41.36億
平均值30.85億33.32億38.75億41.36億
中位數30.42億32.96億38.13億41.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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