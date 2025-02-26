鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.15元上修至3.26元，其中最高估值4.37元，最低估值2.54元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.37(4.37)
|5.05
|4.5
|3.67
|最低值
|2.54(1.2)
|2.51
|3.65
|3.67
|平均值
|3.33(3.23)
|3.72
|4.08
|3.67
|中位數
|3.26(3.15)
|3.79
|4.08
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|34.23億
|36.98億
|最低值
|27.91億
|27.83億
|平均值
|30.59億
|32.06億
|中位數
|30.13億
|32.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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