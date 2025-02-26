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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.15元上修至3.26元，其中最高估值4.37元，最低估值2.54元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.37(4.37)5.054.53.67
最低值2.54(1.2)2.513.653.67
平均值3.33(3.23)3.724.083.67
中位數3.26(3.15)3.794.083.67

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值34.23億36.98億
最低值27.91億27.83億
平均值30.59億32.06億
中位數30.13億32.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.951.614.693.57
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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