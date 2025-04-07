美元保單熱潮，你跟上了嗎？三大優勢一次掌握！

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 09:53

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美元保單買氣增溫！根據金管會統計，2024 年美元傳統型保單新契約保費收入達 83.75 億美元，年增 30%，顯示市場對美元保單需求維持強勁。展望後市，隨著美國聯準會於去年啟動降息，而現行美元保單宣告利率仍處於高檔之下，預料其銷售動能將持續走強。

美元當道！資產配置不能少了它！

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在全球化時代，美元資產已成為財務規劃中不可或缺的一環。無論是出國旅遊、留學或是國際投資，美元都是主要交易貨幣，具有高度流動性與穩定性。投資人常利用美元存款、美元計價基金以及美元保單等工具，來達成資產配置與風險分散的目的。

其中，美元傳統型保單因兼具「風險保障」與「資產傳承」功能，長期以來在國內市場保持著高人氣，並在外幣保單市場中占據舉足輕重的地位。

根據金管會統計數據顯示，2024 年美元傳統型保單新契約保費收入達 83.75 億美元（約 2,763 億元新台幣），較 2023 年的 64.32 億美元（約 2,122 億元新台幣）成長 30%，充分反映出市場需求的強勁增長。

保障、傳承、資產增值一次到位！

美元傳統型保單以利變型保單為主流，具備三大核心優勢：

資產靈活配置：可選擇不同繳費年期（躉繳、短期或長期繳費），讓投保人根據自身財務狀況，彈性調整資金運用，靈活累積美元資產。 保障結合財富傳承：提供終身壽險保障，確保資產可透過保險理賠順利傳承，無須經歷繁瑣的遺產分配程序，有效實現財富傳承。 增值機制與健康保障：採用宣告利率機制，透過增值回饋分享金，讓保單價值隨市場利率變動，有機會持續增長。此外，部分產品涵蓋特定傷病與特定疾病保險金，進一步提升健康保障層級，讓投保人在累積資產的同時，也獲得完善的風險防護。

整體而言，美元利變型保單兼具壽險保障、財富傳承及資產增值等多重功能，適合希望穩健累積美元資產者。

臺銀人壽美元利變型保單四大亮點

因應國人對保障與財富累積的雙重需求，臺銀人壽推出多元美元利變型保單，讓民眾能夠享有終身壽險保障，並且分階段建立美元資產，滿足不同族群的財務規劃需求。保單具備四大特色：

1. 投保年齡廣泛，滿足高齡保障需求：最高投保年齡達 80 歲，讓高齡客戶亦能參與保障與資產規劃，保障期間最高至 110 歲，讓保戶享有終身保障。

2. 多元繳費方式，靈活配置資產

提供躉繳、2 年繳、6 年繳、8 年繳、10 年繳等多元選擇，讓投保人依自身財務狀況規劃適合方案：

大額資金運用：具備閒置資金者，可選擇躉繳或 2 年繳，快速建立美元資產，兼顧壽險保障與資產增值。

長期資產累積：希望降低短期財務壓力者，可透過 6 年、8 年或 10 年繳費，逐步累積美元資產，達成穩健的財務管理目標。

3. 完善保障內容，兼顧健康風險與財富傳承

除了提供增值回饋分享金，保單亦涵蓋祝壽保險金、身故保險金、喪葬費用保險金、完全失能保險金等基本保障；針對特定族群需求，部分商品亦提供特定傷病或特定疾病保險金，可一次性領取基本保額 5%，增強醫療與照護資源。

特定傷病保險金：擔憂心血管疾病或肝病風險者，可透過特定傷病保險金獲得額外醫療保障，包括急性心肌梗塞 (重度)、冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜開心手術、主動脈外科置換手術、病毒性猛暴性肝炎合併肝衰竭、慢性肝病合併肝衰竭、嚴重肝硬化症等疾病保障。

特定疾病保險金：關注老年失智或退化性疾病風險者，可選擇涵蓋嚴重阿茲海默氏症與嚴重巴金森氏症等老年疾病保障，對於老年照護需求較高的家庭尤為重要。

4. 保險金分期給付，守護資產安全

為協助受益人更妥善管理資金，避免資金迅速用罄、投資失利或遭詐騙，保單提供「保險金分期給付」功能，發揮類似年金的效果，穩定提供現金流，有助於退休規劃與長期支出管理，確保受益人擁有持續的經濟保障。

總體而言，臺銀人壽美元利變型保單透過多元設計，靈活滿足不同族群的財務規劃與保障需求，涵蓋短期資產累積、長期財務規劃與健康風險管理，提供完整的解決方案。無論是建立美元資產、強化老年健康保障，或是規劃資產傳承，皆能因應個別需求。消費者可根據自身財務狀況，靈活運用美元利變型保單，兼顧長期保障與財富傳承。

此外，臺銀人壽響應金管會政策，提醒國人投保利率變動型商品應留意下列事項：宣告利率並非固定或保證的利率，也不等同於投資報酬率；不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量；保險為長期契約，欲辦理提前解約將被收取解約費用；美元利率變動型保險商品的保險費及保險金的給付均為美元，需特別注意匯率風險；最後應充分了解保險商品內容，慎選最適合自己的商品。