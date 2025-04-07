美元保單熱潮，你跟上了嗎？三大優勢一次掌握！
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 09:53
美元保單買氣增溫！根據金管會統計，2024 年美元傳統型保單新契約保費收入達 83.75 億美元，年增 30%，顯示市場對美元保單需求維持強勁。展望後市，隨著美國聯準會於去年啟動降息，而現行美元保單宣告利率仍處於高檔之下，預料其銷售動能將持續走強。
美元當道！資產配置不能少了它！
在全球化時代，美元資產已成為財務規劃中不可或缺的一環。無論是出國旅遊、留學或是國際投資，美元都是主要交易貨幣，具有高度流動性與穩定性。投資人常利用美元存款、美元計價基金以及美元保單等工具，來達成資產配置與風險分散的目的。
其中，美元傳統型保單因兼具「風險保障」與「資產傳承」功能，長期以來在國內市場保持著高人氣，並在外幣保單市場中占據舉足輕重的地位。
根據金管會統計數據顯示，2024 年美元傳統型保單新契約保費收入達 83.75 億美元（約 2,763 億元新台幣），較 2023 年的 64.32 億美元（約 2,122 億元新台幣）成長 30%，充分反映出市場需求的強勁增長。
保障、傳承、資產增值一次到位！
美元傳統型保單以利變型保單為主流，具備三大核心優勢：
- 資產靈活配置：可選擇不同繳費年期（躉繳、短期或長期繳費），讓投保人根據自身財務狀況，彈性調整資金運用，靈活累積美元資產。
- 保障結合財富傳承：提供終身壽險保障，確保資產可透過保險理賠順利傳承，無須經歷繁瑣的遺產分配程序，有效實現財富傳承。
- 增值機制與健康保障：採用宣告利率機制，透過增值回饋分享金，讓保單價值隨市場利率變動，有機會持續增長。此外，部分產品涵蓋特定傷病與特定疾病保險金，進一步提升健康保障層級，讓投保人在累積資產的同時，也獲得完善的風險防護。
整體而言，美元利變型保單兼具壽險保障、財富傳承及資產增值等多重功能，適合希望穩健累積美元資產者。
臺銀人壽美元利變型保單四大亮點
因應國人對保障與財富累積的雙重需求，臺銀人壽推出多元美元利變型保單，讓民眾能夠享有終身壽險保障，並且分階段建立美元資產，滿足不同族群的財務規劃需求。保單具備四大特色：
1. 投保年齡廣泛，滿足高齡保障需求：最高投保年齡達 80 歲，讓高齡客戶亦能參與保障與資產規劃，保障期間最高至 110 歲，讓保戶享有終身保障。
2. 多元繳費方式，靈活配置資產
提供躉繳、2 年繳、6 年繳、8 年繳、10 年繳等多元選擇，讓投保人依自身財務狀況規劃適合方案：
- 大額資金運用：具備閒置資金者，可選擇躉繳或 2 年繳，快速建立美元資產，兼顧壽險保障與資產增值。
- 長期資產累積：希望降低短期財務壓力者，可透過 6 年、8 年或 10 年繳費，逐步累積美元資產，達成穩健的財務管理目標。
3. 完善保障內容，兼顧健康風險與財富傳承
除了提供增值回饋分享金，保單亦涵蓋祝壽保險金、身故保險金、喪葬費用保險金、完全失能保險金等基本保障；針對特定族群需求，部分商品亦提供特定傷病或特定疾病保險金，可一次性領取基本保額 5%，增強醫療與照護資源。
- 特定傷病保險金：擔憂心血管疾病或肝病風險者，可透過特定傷病保險金獲得額外醫療保障，包括急性心肌梗塞 (重度)、冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜開心手術、主動脈外科置換手術、病毒性猛暴性肝炎合併肝衰竭、慢性肝病合併肝衰竭、嚴重肝硬化症等疾病保障。
- 特定疾病保險金：關注老年失智或退化性疾病風險者，可選擇涵蓋嚴重阿茲海默氏症與嚴重巴金森氏症等老年疾病保障，對於老年照護需求較高的家庭尤為重要。
4. 保險金分期給付，守護資產安全
為協助受益人更妥善管理資金，避免資金迅速用罄、投資失利或遭詐騙，保單提供「保險金分期給付」功能，發揮類似年金的效果，穩定提供現金流，有助於退休規劃與長期支出管理，確保受益人擁有持續的經濟保障。
總體而言，臺銀人壽美元利變型保單透過多元設計，靈活滿足不同族群的財務規劃與保障需求，涵蓋短期資產累積、長期財務規劃與健康風險管理，提供完整的解決方案。無論是建立美元資產、強化老年健康保障，或是規劃資產傳承，皆能因應個別需求。消費者可根據自身財務狀況，靈活運用美元利變型保單，兼顧長期保障與財富傳承。
此外，臺銀人壽響應金管會政策，提醒國人投保利率變動型商品應留意下列事項：宣告利率並非固定或保證的利率，也不等同於投資報酬率；不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量；保險為長期契約，欲辦理提前解約將被收取解約費用；美元利率變動型保險商品的保險費及保險金的給付均為美元，需特別注意匯率風險；最後應充分了解保險商品內容，慎選最適合自己的商品。
※臺銀人壽相關美元保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
※臺銀人壽所收付之款項均以美元計價，要保人及受益人需自行承擔因匯率變動可能產生之匯兌損益及匯兌費用。
※臺銀人壽相關美元保險不得與以新臺幣或其他外幣收付之人身保險契約辦理契約轉換。
※宣告利率並非固定利率，會隨臺銀人壽定期宣告而改變，宣告利率之下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低保證。
※相關商品詳細內容請詳閱保單條款。
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