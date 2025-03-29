Wolfspeed盤中股價崩近腰斬 市場擔憂晶片補助資金遭撤回

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-29 01:00

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碳化矽 (SiC) 晶片廠 Wolfspeed 周五 (28 日) 股價暴跌近 50%，跌至自 1998 年以來新低，這一劇烈跌幅發生在該公司任命新執行長後的第二天。投資人對該公司未來的資金流入感到擔憂，特別是該公司仍在等待美國《晶片法案》(CHIPS Act) 約 7.5 億美元補助資金，而該資金面臨被新政府撤回的風險，進一步加劇市場的悲觀情緒。

截稿前，Wolfspeed(WOLF-US) 周五盤中股價下跌 48.55%，每股暫報 2.77 美元，今年迄今市值已蒸發逾 59%。另據 Ortex 的估算，截至 3 月 27 日，約 32.5% 的 Wolfspeed 自由流通股處於賣空狀態。賣空興趣較高意味著市場預期該公司股價將繼續下跌。

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Wolfspeed 於本周四宣布，資深晶片業界專家 Robert Feurle 將於 5 月 1 日擔任新任執行長，接替去年 11 月被無故解職的前執行長 Gregg Lowe。

目前，Wolfspeed 正面臨來自汽車客戶需求放緩的困境，這對其獲利能力造成壓力。去年 11 月，該公司宣布關閉位於北卡羅來納州杜倫 (Durham) 的 50 毫米設備製造廠，並計劃裁撤 20% 的員工。

此外，Wolfspeed 還在等待美國《晶片法案》約 7.5 億美元聯邦資金補助。《晶片法案》是 2022 年美國兩黨合作通過的具有里程碑意義的法案，承諾為國內半導體製造和生產提供 527 億美元的補貼。

然而，美國總統川普本月早些時候表示，國會應該廢除該法案，並將所得資金用於償還國債。CFRA Research 的資深分析師 Brooks Idlet 表示：「Wolfspeed 的《晶片法案》資助原本是最高的未正式獲批資助，現在該公司在新政府下極有可能面臨資金被撤回的風險。」

Idlet 進一步指出，如果未能獲得這筆資金，將對 Wolfspeed 造成毀滅性影響，並可能迫使公司進行大規模重組以保留現金。