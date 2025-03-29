鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利WRB-US的目標價調升至68元，幅度約4.62%
鉅亨網新聞中心 2025-03-29 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至68元，調升幅度4.62%。其中最高估值76元，最低估值52元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予W.R.柏克利評價：積極樂觀10位、保持中立8位、保守悲觀3位。
W.R.柏克利今(29日)收盤價為71.39元。近5日股價上漲4.62%，標普指數上漲0.54%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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