環球時報：博鰲傳遞亞洲引擎強勁轟鳴聲
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 10:30
博鰲亞洲論壇 2025 年年會周四（27 日）舉行開幕大會，今年主題是「在世界變局中共創亞洲未來」，來自 60 多個國家和地區的 1500 餘位嘉賓參加開幕大會。
《環球時報》周五在社評中指出，在單邊主義抬頭、貿易戰陰雲籠罩、全球經濟復甦乏力的背景下，國際社會關注「亞洲選擇」，呼喚「亞洲方案」。這場盛會傳遞出亞洲引擎的強勁轟鳴聲。
《環球時報》稱，當前世界經濟正面臨嚴峻考驗，一些國家的貿易保護主義政策和民粹主義傾向持續割裂全球產業鏈。儘管外部環境複雜多變，亞洲經濟依然展現出強大韌性。
博鰲亞洲論壇發布的《亞洲經濟前景及一體化進程 2025 年度報告》預估，2025 年亞洲加權實際 GDP 成長率為 4.5%，按購買力平價計算的 GDP 總量佔全球比重將提升至 48.6%。
中國、印度、越南、菲律賓、蒙古、柬埔寨、印尼等亞洲經濟體仍將保持 5% 以上的增速。亞洲將繼續成為全球增長的核心引擎，是世界經濟當之無愧的「穩定錨」。
中國國務院副總理丁薛祥周四在博鰲開幕式上的主旨演講中誠摯歡迎各國企業來華投資興業，積極參與中國式現代化進程、分享中國發展機遇。
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