環球時報：博鰲傳遞亞洲引擎強勁轟鳴聲

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 10:30

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博鰲亞洲論壇 2025 年年會周四（27 日）舉行開幕大會，今年主題是「在世界變局中共創亞洲未來」，來自 60 多個國家和地區的 1500 餘位嘉賓參加開幕大會。

《環球時報》周五在社評中指出，在單邊主義抬頭、貿易戰陰雲籠罩、全球經濟復甦乏力的背景下，國際社會關注「亞洲選擇」，呼喚「亞洲方案」。這場盛會傳遞出亞洲引擎的強勁轟鳴聲。

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《環球時報》稱，當前世界經濟正面臨嚴峻考驗，一些國家的貿易保護主義政策和民粹主義傾向持續割裂全球產業鏈。儘管外部環境複雜多變，亞洲經濟依然展現出強大韌性。

博鰲亞洲論壇發布的《亞洲經濟前景及一體化進程 2025 年度報告》預估，2025 年亞洲加權實際 GDP 成長率為 4.5%，按購買力平價計算的 GDP 總量佔全球比重將提升至 48.6%。

中國、印度、越南、菲律賓、蒙古、柬埔寨、印尼等亞洲經濟體仍將保持 5% 以上的增速。亞洲將繼續成為全球增長的核心引擎，是世界經濟當之無愧的「穩定錨」。