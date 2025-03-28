普丁提議：美歐與俄夥伴國家在烏克蘭建立臨時管理機構

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-28 10:00

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當地時間 27 日夜間至 28 日凌晨，俄羅斯總統普丁在與「阿爾漢格爾斯克」號核潛艇官兵交流時表示，烏克蘭沒有舉行總統大選，政權不具合法性，俄羅斯不知道應該與烏克蘭的什麼人簽署協議，因為「明天可能就換一批領導人」。

普丁提議可以討論在聯合國監督下，與美國、歐洲和俄羅斯的夥伴國家在烏克蘭建立臨時管理機構，以在烏克蘭進行民主選舉，並產生具有法律效力的政府。

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烏克蘭總統澤倫斯基於 2019 年 5 月就任總統，任期至 2024 年 5 月結束。但烏克蘭戰爭於 2022 年 2 月爆發，烏克蘭因此未如期舉行總統選舉。

針對澤倫斯基的合法性問題，俄羅斯多次表態不承認其合法性。

烏克蘭最高拉達（議會）在 2 月 25 日通過「戰時無法舉行選舉」的議案，強調澤倫斯基是經由選舉產生的總統，民眾和最高拉達沒有質疑合法性。在新總統上任前，澤倫斯基必須依憲法規定繼續行使權力。

美國中東問題特使威特科夫則在 3 月 21 日說，烏克蘭已經同意舉行總統選舉。