Fed官員柯林斯：關稅無可避免將推升通膨 對經濟審慎樂觀

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-28 07:22

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波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，對美國前景抱持謹慎樂觀的態度，她認為，關稅最終「無可避免」會導致通膨增溫，這可能是短暫現象，但物價何時能開始走軟仍有疑問，而聯準會 (Fed) 維持當前利率更長一段時間，是合適的做法。

柯林斯周四 (27 日) 表示，雖然關稅推升通膨的情況可能是短暫的，但物價壓力有可能持續一陣子。她今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票權。

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柯林斯說：「看起來，關稅無可避免會讓近期的通膨增溫。從我的模型來看前景，這會是短時間的現象，持續伴隨著某種程度的通膨減緩 (disinflaiton)，但會比我之前預估的要遙遠一些。然而，這存在著風險，根據事態的演變，有可能更加持久、增幅更大。」

Fed 官員上周決議連續第二次開會按兵不動，決策官員說，借貸成本處在絕佳位置，靜待美國總統川普貿易、移民等政策變動對經濟影響更明朗。

Fed 主席鮑爾在上周的決策會議後表示，儘管不確定性居高不下，美國經濟仍強，勞動力市場穩固，鮑爾當時還說，關稅引發的通膨可能是暫時性的。然而聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 周三卻表示，對於通膨暫時性的假設，決策官員應該保持警覺性。

柯林斯表示，她支持 Fed 維持利率不變的決定，同時考量到前景，預期 Fed 可能會維持利率不變更長一段時間。她認為 Fed 政策需要採取既有耐心又靈活的方法，避免落後於形勢，同時也要避免過度反應。

柯林斯強調通膨預期的重要性，尤其是在更加廣泛的關稅和反制措施下，更是如此。