阿里巴巴蔡崇信警告AI泡沫 該擔心輝達嗎？

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-26 08:01

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阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 共同創辦人兼主席蔡崇信成為最新一個警告 AI 泡沫的大咖，認為全球資料中心的建設速度可能超出實際需求，有形成泡沫的風險，這番話拖累輝達 (NVDA-US) 等晶片股周二 (25 日) 下跌，也凸顯 AI 競賽儼然已成地緣政治角力的戰場。

蔡崇信在香港出席滙豐全球投資峰會時表示，目前全球範圍內，從大型科技企業、投資基金到其他公司，都在大規模興建伺服器基地，尤其是在美國和亞洲，這種趨勢已顯得有些「毫無節制」。

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他認為，這顯示市場已出現非理性投資跡象，投資人需保持警惕，他特別提到美國科技巨擘的資本支出，對於美國市場上動輒數千億美元的 AI 投資數字感到驚訝，並認為這在一定程度上是超前於當前需求的預期性投資。。

蔡崇信提到，僅今年亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和 Meta(META-US) 就分別承諾投入 1000 億美元、750 億美元和高達 650 億美元用於 AI 基礎設施。相比之下，阿里巴巴只計劃未來三年在雲端運算和 AI 領域投資至少 3,800 億元人民幣 (約 524 億美元)。

MarketWatch 報導，蔡崇信的一席話顯示，AI 競賽儼然已成地緣政治角力的戰場，從美中關係的角度來觀察格外如此。

彭博本周稍早報導，阿里巴巴集團創辦人馬雲所支持的螞蟻集團表示，已採用中國製的半導體來開發訓練 AI 模型的技術，不但可節省 20% 的成本，而且訓練效果能和輝達針對中國市場設計的 H800 晶片相比美。

百度 (BIDU-US) 執行長李彥宏去年也曾警告 AI 泡沫，認為目前瘋 AI 的公司中，可能只有 1% 能夠脫穎而出並「創造巨大價值」。

然而，蔡崇信的發言仍對市場造成衝擊，AI 半導體股周二普遍下跌，費半指數收低 0.7%，輝達跌 0.6%、博通 (AVGO-US) 下挫 1.6%、美光 (MU-US) 跌 2.9%、阿里巴巴也跌 1.3%。

瑞穗分析師 Jordan Klein 指出，隨著 AI 題材「逐漸變成全球戰備競賽」，投資人將聽到愈來愈多中國企業對 AI 的「謹慎意見」。

Klein 說：「或許，蔡崇信和阿里巴巴管理層並不擔心公司本身對 AI 是否花費過高或過度建設，而是擔心他們的競爭對手會這麼做。」

Klein 認為，蔡崇信的發言和阿里巴巴的支出計畫相違背，該公司高層上個月發布財報時向分析師透露，計劃未來三年增加對雲端和 AI 的投資，將比過去 10 年加總起來還多。

Klein 也指出，這些發言出現的時機，正是輝達年度 GTC 大會舉行的幾天後。輝達在大會中宣布一連串消息，並擘劃了雄心勃勃的藍圖，計劃大約每 12 個月推出一條新的晶片產品線。

Klein 說：「上周就在輝達盛大的 GTC 年度大會落幕後，我們不斷聽見來自中國科技網路高層的發言，內容通常是對輝達和整個 AI 投資的負面看法，而且通常 100% 針對美國供應商和科技業高層而來。」Klein 也是華爾街著名的輝達大多頭。

值得注意的是，自從低成本的中國 AI 聊天機器人 DeepSeek 崛起，這兩個月以來，輝達股價就欲振乏力。目前輝達距離 1 月 6 日寫下的收盤紀錄還有 19% 的距離，當時 DeepSeek 在華爾街還不那麼為人知悉。