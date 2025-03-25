阿里巴巴將重啟招聘！蔡崇信：AI發展迅速 但資料中心建設已開始出現泡沫

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-25 15:20

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蔡崇信說，「我認為我們已經觸底了，一旦你招聘了員工，就會給人們帶來就業保障」，並稱開始看到 AI 資料中心建設出現泡沫苗頭。美國許多資料中心投資公告都是「重覆」或相互重疊的。

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蔡崇信還特別提到美國企業動向，包括亞馬遜、Alphabet 及 Meta 分別承諾投入 1000 億、750 億及 650 億美元用於 AI 基礎設施，而阿里巴巴未來三年打算投資 3800 億元 (約 520 億美元) 則相形見絀。

他還強調，AI 真正價值不在於開發最聰明的模型，而是如何將科技應用到實際場景中，創造商業價值和使用者體驗提升。

他並坦言，儘管阿里巴巴近三年 AI 投入將超過去十年總和，但美國同業資本支出的激進程度仍令人震驚。

美國近期宣佈的「星門（Stargate）」AI 基建專案計畫總投資金額達 5000 億美元，將由 OpenAI、軟銀及甲骨文聯合推動。

高盛分析師此前也下調機架級 AI 伺服器銷量預測，今、明兩年出貨量料將分別從 3.1 萬台和 6.6 萬台，下滑至 1.9 萬台和 5.7 萬台（以 144-GPU 等效計算）。這一調整主要源於產品過渡期影響以及供需的不確定性

蔡崇信也在詳細分析全球 GDP 結構後說：「全球 GDP 總量約 100 兆美元，約 60% 由人類勞動貢獻。若 AI 能取代其中 20% 工作，並以成本降低 20% 實現，將創造至少 10 兆美元的市場規模。」

他此前在《CNBC》於新加坡舉行的活動中也發表對 AI 市場的前瞻性判斷，預測 AI 將創造高達 10 兆美元的龐大市場空間。