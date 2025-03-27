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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯HES-US的目標價調升至169.5元，幅度約4.63%

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對赫斯(HES-US)提出目標價估值：中位數由162元上修至169.5元，調升幅度4.63%。其中最高估值199元，最低估值151元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予赫斯評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。

赫斯今(27日)收盤價為160.52元。近5日股價上漲4.63%，標普指數上漲0.65%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HES市場預估目標價

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