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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至7.8元，預估目標價為154.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由8元下修至7.8元，其中最高估值9.61元，最低估值4.71元，預估目標價為154.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.61(9.61)16.3519.921.55
最低值4.71(4.71)811.216.19
平均值7.56(7.61)11.2515.0914.09
中位數7.8(8)10.5514.4114.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,382.93億1,728.40億1,163.72億
最低值979.54億905.56億1,090.59億
平均值1,190.05億1,226.03億1,127.16億
中位數1,198.80億1,174.22億1,127.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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