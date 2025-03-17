鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至8.17元，預估目標價為162.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-17 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.69元上修至8.17元，其中最高估值10.51元，最低估值4.32元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.51(10.51)
|14.65
|18.18
|19
|最低值
|4.32(4.32)
|7.22
|7.93
|7.72
|平均值
|8.02(7.87)
|10.97
|13.29
|13.36
|中位數
|8.17(7.69)
|11.77
|13.04
|13.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|136.83億
|156.79億
|171.70億
|164.04億
|最低值
|113.05億
|136.67億
|147.03億
|164.04億
|平均值
|120.45億
|143.74億
|161.32億
|164.04億
|中位數
|118.20億
|141.93億
|165.22億
|164.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|8.98
|營業收入
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
|128.96億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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