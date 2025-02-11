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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至8.61元，預估目標價為164.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.26元上修至8.61元，其中最高估值10.51元，最低估值4.32元，預估目標價為164.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.51(13.67)14.5718.1819
最低值4.32(4.32)7.227.937.72
平均值7.94(8.05)10.8913.5913.36
中位數8.61(8.26)11.814.5413.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值136.83億157.65億171.70億
最低值110.12億134.98億165.22億
平均值120.25億143.92億168.46億
中位數120.09億142.52億168.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-10.151.816.774.498.98
營業收入41.20億77.16億119.09億107.01億128.96億

詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHES

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