再發威脅！川普：若歐盟與加拿大聯手對美國造成經濟損害 將面臨更多關稅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-27 16:10

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美國總統川普周三 (27 日) 在 Truth Social 上警告歐盟與加拿大，若聯手對美國造成經濟損害，美國將對其徵收更多關稅。川普周二 (26 日) 宣佈對進口汽車徵收 25% 關稅，相關措施將於 4 月初生效。

川普在社群媒體上寫道：「若歐盟與加拿大聯手對美國造成經濟損害，那麼兩者將被徵收遠超當前規劃的大規模關稅。」

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《法新社》此前報導指出，川普的關稅和威脅使得加拿大和歐盟的關係更加密切。

加拿大總理卡尼周二表示，川普汽車關稅是對加拿大勞工的「直接攻擊」，將研究應對措施，包括可能採取報復性關稅措施。歐盟執行委員會主席馮德萊恩同日也在社群媒體上表示遺憾，稱汽車關稅對美國和歐盟的企業不利，對消費者則更不利。

此外，巴西總統魯拉也表示，在川普宣佈 25% 的汽車關稅後打算對美實施報復性關稅。他並未具體說明報復性關稅的細節，但對全球經濟中出現的保護主義跡象表示擔憂，並談到有必要加強與日本的貿易關係。

美國業界人士指出，新的關稅政策將推高美國的汽車價格，損害消費者利益，對美國汽車業更是一個重大打擊。

美國的貿易協會、美國汽車駕駛協會均表示，新的關稅政策將再次推高在美國生產和銷售汽車的成本，造成價格上漲，進而導致消費者選擇變少，並減少美國製造業的就業機會。

美國彼得森國際經濟研究所高級研究員、前財政部官員 Gary Clyde Hufbauer 也表示，川普汽車關稅措施是對汽車行業是一次「重大打擊」，尤其是在消費者財務狀況較弱的情況下，汽車成本增加將降低需求。

他並預估，美國汽車和零組件企業將出現大規模裁員的情形。