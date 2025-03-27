美國群聊洩密 牛彈琴：世界是一個巨大草台班子

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 14:00

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美國政壇，更有意思的一幕發生了。

這邊廂，川普政府還在不住口地痛罵《大西洋》月刊主編戈德堡不地道，有可能是「故意潛伏」，他一派謊言，群裡根本沒發送絕密戰爭計畫；那邊廂，不甘示弱的戈德堡，發布了更多群聊原文，讓人看得觸目驚心。

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「信號門」事件，越演越烈。

所謂「信號門」，就是美國在空襲葉門叛軍胡塞前，高階官員拉了個群，公開討論為什麼炸、怎麼炸、炸得好不好，而且，最關鍵的，居然稀里糊塗將戈德堡拉進去。

事情，由此一發不可收拾。

最新披露的群聊內容，更是火爆。按照西方媒體的說法，讓人瞠目結舌。

根據群聊內容，在美國轟炸葉門當天，美國東部時間 3 月 15 日上午 11 時 44 分，美國國防部長赫格塞思在群裡發了一條訊息：「現在情況：天氣有利。剛剛與中央司令部確認，我方可以發起行動。」

然後，赫格塞思發了更詳細的作戰計畫：

12 時 15 分，F-18 戰機起飛（第一次打擊）。

13 時 45 分，「觸發式」F-18 第一次打擊窗口開始（目標恐怖分子位於他的已知位置，所以應該準時）——同時，空襲無人機（MQ-9）起飛。

14 時 10 分，更多 F-18 起飛（第二次打擊）。

14 時 15 分，攻擊無人機瞄準目標（此時，第一枚炸彈肯定會落下，取決於早些時候「觸發式打擊」的目標）。

15 時 36 分，F-18 第二次打擊開始——同時，第一枚海基戰斧飛彈發射。

然後，赫格塞思表示：「會陸續發布更多訊息（根據時間表）。目前我方的行動安全性沒問題。願上帝保佑我國戰士。」

隨後，美國副總統范斯也發送訊息稱：「我將為勝利祈禱。」

請注意，這是美國發動攻擊前，這不是作戰計畫是什麼？

也就是說，赫格塞思公開聲稱，在群裡根本沒發布絕密作戰計畫，戈德堡最新的披露，狠狠打了他的臉。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周四（27 日）對此提出五點看法：

第一、這是一個折疊的世界。

這邊美國高官在狂歡，甚至把第一枚炸彈，比作「走進了他新娘的房間」。

那邊呢？

卻是葉門人的哭泣。

據葉門衛生部門通報，在這次襲擊中，至少 53 人喪生，絕大多數是平民。

第二、歐洲人被奚落。

別忘了，在此前披露的訊息中，范斯很明確地說：「我們走吧，我只是討厭再次救助歐洲。」

在他看來，美國轟炸胡塞，「我方犯了一個錯誤」，歐洲其實比美國更依賴紅海 - 蘇伊士運河通道。

赫格塞斯也贊成：「我完全同意你對歐洲免費搭車的厭惡。這太可悲了。」

美方對歐洲的不滿，躍然紙上。

第三、美國軍方神秘消失

美國官員熱火朝天討論，軍方在哪裡？

人們發現，群聊裡 19 個人，缺了一個關鍵角色：美國參謀長聯席會議主席。

美國參聯會主席布朗，川普一上台就將他解職了。

但他走了，還有參聯會副主席格雷迪上將啊，按照職務，他現在還是川普的最高軍事顧問。

有媒體詢問五角大廈為什麼？五角大廈拒絕回答。

五角大廈估計也憋屈：你們這些人群聊得歡，軍方被撇在一邊。

第四、川普第一個執政危機。

這應該也是川普 2.0 時期迄今遇到的最大危機。

不管如何辯解，怎樣甩鍋，大量白紙黑字、群聊記錄都顯示：這確實涉及嚴重洩密。

教訓相當慘痛。

拉人真要小心，什麼人都加，那可真不是鬧著玩的。

第五、世界就是一個巨大草台班子。

這就不多說了，難道不是嗎？