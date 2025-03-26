加拿大凍結向特斯拉支付退稅 並禁止其參與未來的退稅計畫

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-26 13:30

‌



加拿大交通部長 Chrystia Freeland 周二 (25 日) 宣布，加拿大已凍結對特斯拉 (TSLA-US) 的所有退稅支付，並禁止這家電動汽車製造商參與未來的電動汽車退稅計畫。

Freeland 在其辦公室透過電子郵件發布的聲明中表示，在對每項索賠進行單獨調查，並確定其有效之前，不會支付任何退款。

‌



Freeland 還指示交通部門修改未來 iZEV 計畫的資格要求，以確保只要「美國對加拿大徵收不正當和非法的關稅」，特斯拉汽車就不符合申請資格。

據報導，加拿大已經凍結了 4300 萬加元 (301 萬美元) 的特斯拉退稅款。根據《多倫多星報》(Toronto Star) 早些時候的報導，加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 在宣布 4 月 28 日舉行大選之前，就已下達停止支付的命令。

《星報》本月稍早曾報導，特斯拉在今年 1 月該計畫的最後幾天，提出了數量驚人的電動車退稅申請，魁北克市的一家特斯拉經銷商在一個周末記錄了 4000 多輛電動車的銷售，申請了近 2000 萬加元的公共補貼。

美國總統川普已經徵收了一系列新關稅，其中大部分將於 4 月初生效，對來自加拿大和墨西哥的大部分商品徵收 25% 的高額關稅。川普周一表示，汽車關稅即將實施，但並非所有威脅徵收的關稅都將在 4 月 2 日實施。

由於與美國的貿易關係緊張，多倫多在本月稍早也已停止為作為出租車或共享汽車購買的特斯拉汽車提供財政激勵。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 是川普的親密盟友，並且作為所謂的政府效率部 (Department of Government Efficiency) 的負責人，他一直在領導白宮縮減聯邦政府和預算的努力。