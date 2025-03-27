川普宣布對所有「非美國製造」汽車徵25%關稅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-27 05:26

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美國總統川普週三 (26 日) 宣布，將對「所有非美國製造的汽車」徵收 25% 的關稅，在美國生產的汽車將獲得豁免。該關稅將於 4 月 2 日生效。

川普在橢圓形辦公室表示：「我們將對所有非美國製造的汽車徵收 25% 的關稅... 企業將回流美國，這樣他們就不必支付關稅... 這將繼續刺激前所未有的增長。」

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川普強調，對美國製造的汽車「絕對沒有關稅」，他將要求國會通過一項法案，若汽車在美國製造，則其貸款利息將可全額扣稅。

川普也提到，汽車零件的產地和成品生產地都將「受到非常嚴格的監管」，如果零件是在美國生產的，而汽車不是，那麼這些零件就不會被徵稅。

此消息於週三盤後公布，汽車類股哀鴻遍野，通用汽車 (GM-US) 盤後股價下跌超 5%。同時，福特 (F-US) 股價跌落約 3%。Stellantis NV (STLA-US) 股價下跌超 3.5%。特斯拉 (TSLA-US) 反漲 0.35%。

(圖片：shutterstock)

白宮幕僚秘書夏夫 (Will Scharf) 稱，新關稅適用於「外國製造的汽車和輕型卡車」，預計將為美國帶來「超過 1,000 億美元的年收」。

歐盟執委會主席馮德萊恩對川普的汽車關稅命令表示遺憾，歐盟將「聯手保護」其工人和企業。

汽車關稅是川普重塑全球貿易關係計畫的一部分，他計劃在 4 月 2 日起徵收所謂的「對等」關稅，與其他國家徵收的關稅和銷售稅相符。

白宮新聞秘書萊維特 (Karoline Leavitt) 週三稍早表示，汽車新關稅將促進美國本土製造業，但也可能給依賴全球供應鏈的汽車製造商帶來財務壓力。

南韓現代汽車 (Hyundai) 週一 (24 日) 宣布對美國進行 200 億美元的投資，這項計畫包括在路易斯安那州建設一座價值 50 億美元的鋼鐵廠，並擴大其在美國的電動車生產能力，預計創造近 1,500 個就業機會。