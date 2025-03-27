現代經濟的「新石油」 分析師：銅價未來四年可能翻倍

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-27 13:40

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銅是製造日常消費用品的重要原料，但在美國總統川普威脅對進口銅徵收關稅之後，銅的重要性似乎更上一層樓。

Price Futures 資深市場分析師 Phil Flynn 認為「銅是新的原油」，他說「現在銅對美國經濟的重要性，可能高於石油」，並稱之為「地表上最火熱的商品」。「每個人都需要銅，但我們卻很可能沒有足夠的銅。」

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美國地質調查的資料顯示，至少五年來，美國國內的銅一直處於供給趕不上消費的狀態。根據標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 去年 8 月的報告，美國高度仰賴進口的精鍊銅，從 2019 年到 2023 年，每年平均消費 170 萬公噸精煉銅，進口占比超過 44%。

銅進口與國家安全

川普在 2 月 25 日要求商務部對銅進口啟動國家安全調查、 270 天內提出因應方案，但彭博周三引述知情人士說法報導，美國的銅關稅可能比原定期限早出爐，或許未來幾周就會公布。

RJO Futures 高級市場策略師 John Caruso 對提前實施的可能性感到意外，「我們最初以為會有大量國際市場調查，可能到第 3 或第 4 季才推出。」但他認為，這樣的緊急行動凸顯「銅供應對美國產業的極端重要性」。

根據 1972 年 1 月以來的紀錄，銅價周三 (26 日) 漲上歷史新高，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 的美國 5 月合約報價觸及每磅 5.374 美元。倫敦金屬交易所 (LME) 的 3 個月期貨報價，則在周二漲到每公噸 10112 美元，逼近去年 5 月 20 日出現的 10889 美元歷史最高收盤價。

Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 說：「我明白，我們嚴厲批評一些貿易夥伴對美國出口產品課徵過高的關稅，也能理解想要透過威脅 / 實施對等關稅，以鼓勵貿易夥伴降低關稅。但我不明白的是，為何對美國沒有、且永遠生產不足的進口商品課徵關稅。」

銅價四年內可能翻倍

銅因卓越的導電性、導熱性和抗腐蝕性，被廣泛應用於建築、汽車、電力、電子設備、通訊以及造船等領域。根據國際銅業協會，一噸銅可以供 40 輛汽車運轉、替 10 萬支手機供電、讓 400 台電腦運作，並為 30 個家庭供電。

近年來，AI 和電動車產業興起，大大刺激全球對電力的需求，進一步推升銅消費成長。CME 集團的數據顯示，2023 年，資料中心在全球電力消費占 4.4%，未來數年可能進一步升至 12%，電動車的銅含量也遠高於傳統汽車。

Price Futures 的 Flynn 說，銅在日常生活中非常普遍，用途無窮無盡，「從總統計劃擴大我們的工業和製造能力、到國內生產，你可以看到對銅採取保護主義措施背後的原因。」

Flynn 預測，未來四年銅價可能翻倍，他說：「如果不迅速做出改變，全球銅市將面臨嚴重的供應不足風險。」