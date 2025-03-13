花旗：受關稅政策影響 銅價3個月內預計升破每噸1萬美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-13 16:00

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在美國總統川普下令對銅進口展開調查後，市場預期可能將徵收進口關稅，這促使全球供應商趕在潛在關稅生效前加緊向美國出口銅，進而導致銅價攀升。

花旗集團顯著上調對未來 3 個月銅價的預測，預計銅價將可能觸及每噸 1 萬美元的水準。相較之下，花旗此前預計第二季銅價將回落至每噸 8500 美元。

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據報導，美國總統川普已要求對銅進口進行調查，此舉在市場中引發了對潛在進口關稅的擔憂，並直接導致了向美國的銅發貨速度加快。倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價已攀升至去年 10 月以來的最高點。

花旗分析師 Max Layton 等人指出，「我們認為，美國以外的實體市場供應緊張的狀況可能會持續到 5 月或 6 月，這將在短期內抵消美國宣布更廣泛關稅所帶來的價格下行壓力」。這表明，在美國關稅政策更加明朗之前，全球銅市場預計將維持偏緊的格局。

儘管川普政府的貿易政策持續帶來不確定性，且市場對美國經濟前景的擔憂情緒有所升溫，但這一工業金屬整體表現依舊展現出相當的韌性。另一方面，銅價還受到全球原材料日益稀缺的基本面因素的強勁支撐，原因在於全球礦山的擴張速度明顯落後於不斷增長的需求。

截至上海時間周四上午 11 點 14 分，銅價上漲 0.3%，達到每噸 9797 美元，今年以來的累計漲幅已接近 12%。

做為全球最大的銅生產國，中國近期反而加大了銅出口許可的發放力度。其主要原因是中國國內的銅冶煉廠正因激烈的市場競爭而面臨日益嚴重的虧損，同時，用於冶煉的銅精礦加工費用已跌至零以下，甚至出現負值。這反映出中國在全球銅供應鏈中的獨特地位和當前面臨的挑戰。

儘管花旗短期內看漲銅價，花旗明確指出，一旦關稅刺激導致的美國進口銅需求大幅下降，預計銅價將會出現回調。